В Солнечном из-за смога школу отправили на дистант

Школа №215 в микрорайоне Солнечном сегодня перешла на дистант – учеников попросили остаться дома из-за смога. О том, как будет проходить обучение дальше, родителям сообщат позднее, это зависит от развития ситуации в микрорайоне.

«Что касается детского сада № 437, здания которого также располагаются в микрорайоне Солнечном, то администрация дошкольной организации уже также оповестила родителей по возможности не приводить детей в учреждение. Но если такой возможности нет, то дети будут находиться под присмотром воспитателей с соблюдением мер безопасности», – сообщили в городском департаменте образования.

Добавим, сегодня снова разгорелся торфяник в Солнечном. Микрорайон плотно накрыло дымом, гаишники перекрыли выезд с ЕКАДа из-за почти нулевой видимости. В таком же дыму поселок Горный Щит. На задымленность и сильный запах гари жалуются в центре города и многих других районах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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