Беспилотник, квадроцикл, полсотни пожарных и спецтехника – как спасатели борются с тлеющим торфяником в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге рядом с микрорайоном Солнечный продолжает тлеть торфяник. В понедельник днем МЧС развернуло там штаб для борьбы с пожаром. Возле самого торфяника дежурят пожарные. Они патрулируют территорию, ликвидируют возникающие очаги пламени.

Площадь тлеющего торфяника по результатам авиаразведки составляет 120 гектаров – для обследования зон тления используют беспилотник и квадроцикл.

Борьба с тлеющим торфяником в Екатеринбурге

Периметр торфяника огорожен канавами с водой, чтобы не дать огню распространиться. Пожарные проливают всю эту зону водой для снижения интенсивности задымления. Также сотрудники МЧС ищут «прогары» – это выгоревшая под землей часть торфяника. В таких местах они размывают слои торфа вглубь и заливают его водой.

Смог от торфяника окутал Екатеринбург минувшей ночью, особенно сильно задымление чувствовалось в Солнечном, Академическом районах. «Воняет до першения в горле», – говорили наши читатели в Екатеринбурге.

Сейчас смог рассеялся, но пахнет гарью. По словам жителей Солнечного, по сравнению с утром ситуация улучшилась в разы: «Вчера вечером вижу в комнате и чувствую, что в комнате пахнет гарью. Я сначала испугалась, подумала, что соседняя квартира горит. А в 5 часов просыпались, у нас перед домом парк не было видно», «Очень сильно с утра пахнет, выходишь, сразу начинаешь кашлять. Тяжело, но нужно терпеть», – говорит местная жительница.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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