Риски возгорания торфяников в Екатеринбурге сохраняются

В министерстве природных ресурсов Свердловской области не исключают риска возникновения торфяных пожаров в Екатеринбурге, в частности, у микрорайона Солнечного. Ситуацию характеризуют как непредсказуемую.

«Риски возникновения торфяных пожаров есть, потому что мы не можем исключить человеческий фактор. Внешне торфяник – это просто лес, и непонятно, что там за подстилка и основа. Мы не можем исключить поход людей в лес, разжигание костра, оставление непотушенных сигарет. Именно поэтому зимой был разработан план, в который включены действия министерства природных ресурсов, министерства общественной безопасности, МЧС, мэрии Екатеринбурга, – ответил на вопрос «Нового Дня» заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, директор департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков. – Все торфяники описаны, имеются координаты и местоположение, список арендаторов и собственников. Исключить торфяной пожар невозможно, но организационные мероприятия позволят вовремя выявить и принять меры».

Начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков назвал ситуацию с торфяными пожарами непредсказуемой. «Такой пожар может не выходить на поверхность месяцами. В основном в УрФО торфяники есть в Свердловской области. Например, если вы ездите в сторону деревни Алексеевка, там даже зимой видно такие отдушины в снегу – это действующий торфяной пожар. Его ежегодно проливают. Но докопаться до глубины нереально», – отметил он на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Специалисты поясняют, что даже в месте костровища пожар может вспыхнуть не сразу. Он может «уйти» на глубину и никак не проявлять себя месяцами, зато потом площадь возгорания составит сразу сотни квадратных метров.

«Опыт работы у Солнечного нам дал последовательность действий для всех служб, чтобы максимально уменьшить угрозу, если пожар произошел», – рассказал Андрей Курьяков.

Напомним, осенью 2021 года недалеко от Солнечного почти месяц горели торфяники. Екатеринбург был затянут смогом с запахом гари. На проливку потратили 160 миллионов литров воды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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