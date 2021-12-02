115 тысяч штрафа за две недели смога: прокуратура нашла виновных в возгорании торфяника в Солнечном

Прокуратура Свердловской области установила виновного в возгорании торфяника возле микрорайона Солнечный в Екатеринбурге. Документ с ответом опубликовал на своей странице в facebook депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских.

«Возгорание произошло на участке, принадлежащем ЗАО «Реконструкция», которым не обеспечена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, не проведены иные противопожарные мероприятия», – говорится в ответе ведомства.

Гендиректору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По нему к дисциплинарной ответственности привлечен 1 сотрудник. Также в отношении компании и виновника возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». По ним наложены два штрафа: 15 и 100 тысяч. Они уже оплачены.

«Октябрьские торфяные пожары возле Солнечного надолго запомнились всем нам. Невелика цена за то, что несколько недель Екатеринбург буквально задыхался», – написал на своей странице депутат.

Напомним, торфяник загорелся 9 октября. Тогда площадь пожара составляла – 120 гектар. Екатеринбург трижды накрывал смог. По информации МЧС, потушили огонь 25 октября. Для тушения специалисты использовали более 160 миллионов литров воды.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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