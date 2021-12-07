Торфяных пожаров в регионе нет, говорят в МЧС, – Гринпис считает иначе

По данным на 7 декабря, в Свердловской области нет действующих торфяных пожаров, сообщил зам главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев на пресс-конференции.

«На сегодняшний день у нас пожаров торфяных на территории Свердловской области не установлено. Была тяжелая ситуация в октябре месяце, когда горели торфяники. Главе Екатеринбурга направлены методические рекомендации от МЧС по исполнению ряда профилактических мероприятий и подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду», – заявил спикер.

При этом в середине прошлой недели сотрудники Гринписа вместе с екатеринбургской волонтерской группой «Добровольцы быстрого реагирования» сообщали о многочисленных очагах тления торфа в регионе.

«Ситуация сложная, но не безнадежная. Если отслеживать состояние всех очагов и подготовиться зимой – проложить дороги к этим очагам, создать условия для накопления воды, – то эти торфяные пожары еще можно потушить ранней весной», – пояснил руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

Накануне жители Тюмени жаловались в соцсетях на сильный запах гари. Специалисты департамента гражданской обороны и пожарной безопасности заявляли, что дым пришел снова из Свердловской области. Но в ГУ МЧС региона говорят, что тлеет местный торфяник.

Напомним, прокуратура Свердловской области установила виновных в возгорании торфяника возле микрорайона Солнечного в Екатеринбурге. Они получили штраф в 115 тысяч рублей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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