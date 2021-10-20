Ни дня без смога: жители Тюмени снова жалуются на дымку и запах гари

Сегодня в Тюмени снова наблюдается задымление и запах гари. Источник не изменился, сообщает региональный оперштаб. Это природные пожары в Свердловской области.

«Согласно данным со снимков космомониторинга смог от природных пожаров в Тюмень идет из Свердловской области», – говорят в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области

По сообщению ведомства на 20 октября в Тюменском районе, около с. Аманадское действует один ландшафтный пожар на площади 10 гектар. На его ликвидации задействованы силы и средства Тюменской авиабазы – 2 единицы техники и 6 человек.

Напомним, что накануне тюменцы в соцсетях также жаловались на дым. Но им казалось, что это пахнет не лесными и торфяными пожарами – вонь шла со стороны птицефабрики «Боровская» где из-за вспышки птичьего гриппа уничтожается все поголовье куриц и яйца. Птицу умертвляют и жгут в печах.

Тюмень, Александр Непомнящий

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