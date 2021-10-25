МЧС: торфяник на юге Екатеринбурга полностью потушен

Сегодня пожарные ликвидировали последние очаги тлеющего торфяника возле микрорайона Солнечного, как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. В тушении участвовало более 270 человек и 110 единиц спецтехники.

На месте остается часть пожарных. Они дежурят на территории, чтобы не допустить повторного возгорания. По информации ведомства, для тушения специалисты использовали более 160 миллионов литров воды.

Торфяник загорелся 9 октября, две недели назад. Тогда площадь пожара составляла – 120 гектар. Екатеринбург трижды накрывал смог. Мы узнали, как тушить такие пожары у специалиста из Гринписа.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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