Гринпис заявил, что на Урале продолжают гореть торфяники, и предложил помощь

Российское отделение Гринпис заявило, что в Свердловской области остались тлеющие очаги торфяников, они есть не только в тех местах, о которых сообщало ГУ МЧС. Экологи ссылаются на данные космических снимков и уверяют, что власти поторопились с заявлением, что все потушено.

«Из-за торфяных пожаров несколько городов и поселков Свердловской области долгое время были окутаны плотной ядовитой дымкой. В основном СМИ и МЧС писали о пожаре на торфянике у микрорайона Солнечный в Екатеринбурге. В последние дни со ссылкой на региональное управление МЧС пресса сообщает, что все пожары в области локализованы, – но горение торфяников продолжается.

Данные космического мониторинга и свидетельства местных жителей говорят, что в области до сих пор действуют очаги торфяных пожаров, которые, к сожалению, не попадают в сводки МЧС. Но они хорошо видны на космических снимках. По этим данным, очаги находятся не только около Солнечного», – сообщается на сайте организации. При этом, отмечают в Гринписе, даже локализованные пожары продолжают угрожать задымлением Екатеринбургу и другим городам и посёлкам области. А местные жители рассказывают, что некоторые торфяные пожары действуют еще с весны, очаги уже настолько большие и глубокие, что на них могут не подействовать дожди и снег. Часть пожаров может сохраниться до весны.

Экологи направили письмо на имя главы региона Евгения Куйвашева с предложением помощи. В письме отмечается, что специалисты противопожарного отдела Российского отделения Greenpeace много лет занимаются борьбой с торфяными пожарами, имеют в этом большой опыт и могут помочь не только с тушением, но и с обнаружением очагов, а заодно они могут помочь найти потенциальные очаги и предотвратить горение в будущем.

«В условиях изменившегося климата и выросшего риска ландшафтных (в том числе торфяных) пожаров важно объединять усилия общества, государства и бизнеса для снижения рисков для людей и для окружающей среды и вырабатывать решения, направленные на снижение выбросов парниковых газов и увеличение поглощающей способности наших природных систем», – говорится в письме губернатору Куйвашеву.

Добавим, в октябре Екатеринбург, окрестности и даже соседние регионы задыхались из-за горящих торфяников в Солнечном. Первые сообщения местных жителей о запахе и пожарах в МЧС проигнорировали, отметив, что мониторят обстановку и держат ситуацию под контролем. Только когда дымом заволокло центр города, началось тушение. В беседе с корреспондентом «Нового Дня» руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин рассказал, что идеальный момент начала тушения был упущен. 25 октября ГУ МЧС отчиталось, что торфяник полностью потушен.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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