В Свердловской области начали гореть торфяники. МЧС: ситуация под контролем

В Свердловской области горят торфяники, но угрозы населению нет. После прошлогодних торфяных пожаров у Солнечного, из-за которого Екатеринбург был окутан дымом почти месяц, в региональном управлении МЧС заранее подготовились к подобным ситуациям: «Ухудшения не прогнозируется».

«В Свердловской области зафиксировано семь торфяных пожаров. Поверхностный снег стаял, и стало заметно тление торфа. Но такое шаяние не представляет угрозы. Применяется эффективный способ тушения», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

«Новый День» поинтересовался, не ожидается ли в текущем сезоне возгорания торфяников в Екатеринбурге? Напомним, в прошлом году торфяник неподалеку от микрорайона Солнечного загорелся 9 октября и продолжал тлеть до 25 октября. Екатеринбург несколько недель был окутан дымом, запах гари ощущался повсюду. Для тушения специалисты использовали более 160 миллионов литров воды.

«Какого-либо увеличения числа торфяных пожаров в этом сезоне не прогнозируется, все будет в рамках среднегодовых показателей, – ответил государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев. – После тех случаев, которые были у Солнечного в конце 2021 года, были даны рекомендации по предупреждению подобных возгораний. Также с учетом событий 2021 года сформирована группировка сил и средств для тушения. Готовы торфяные стволы, при помощи которых происходит тушение таких пожаров. Мы готовы, ухудшения обстановки не ожидается».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»