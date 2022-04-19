Мэрия Екатеринбурга: «Риск новых торфяных пожаров есть»

В Екатеринбурге возможны новые торфяные пожары. Об этом сообщил председатель городского комитета административных органов Евгений Клюжин на заседании комиссии гордумы по безопасности.

По словам чиновника, минувшей зимой в администрации города изучили все архивные данные по старым разработкам торфяного месторождения в границах Екатеринбурга. Работа была проведена совместно с сотрудниками пожарного надзора и лесниками. Теперь мэрия рассылает предупреждения владельцам земельных участков, которые находятся в зоне торфяных разработок и наверняка даже не знают об этом. Собственников обязывают убирать мусор, скашивать сухую траву, проводить опашку территории, чтобы не допустить случайного возникновения природного пожара.

«В течение зимы у нас периодически появлялись два очага торфяных пожаров в районе Шабров и Полевского. Сейчас они ликвидированы и не дымят. Но особенность торфа в том, что он находится глубоко под землей и может выйти на поверхность в любой момент. Так что риски новых торфяных пожаров есть», – пояснил Клюжин.

Напомним, в прошлом году Екатеринбург целый месяц был окутан дымом от тлевшего торфяника возле микрорайона Солнечный. Для тушения подземного пожара спасатели использовали более 160 миллионов литров воды. После схода снега в Свердловской области снова появились торфяные пожары – их было семь на начало апреля. Начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков заверял, что эти очаги не представляют угрозу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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