Воздух стал чище: Роспотребнадзор не выявил вредных веществ в атмосфере

В Екатеринбурге сегодня днем воздух стал чище. Исследование Роспотребнадзора, проведенное в разных районах города в 15 часов, выявило, что концентрация вредных веществ не превышает норму. По словам жителей, запах гари на данный момент тоже не ощущается.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, еще утром в Солнечном предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли было превышено, но уже к 15 часам ситуация улучшилась. Новые пробы, взятые на улице Счастливой, показали, что превышений нет ни по одному показателю. То же самое можно сказать и об исследованиях, проведенных в других районах города: на ул. Мичурина, 98, ул. Репина, 101, пер. Базовый, 52/56, ул. Михеева, 2, ул. Родонитовая, 21: «в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ».

При этом ведомство продолжает отбор проб и оставляет ситуацию с гарью и смогом на контроле.

«Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, утром 14 октября Солнечный затянуло густым смогом. Учеников школы №215 из-за этого перевели на дистант. Санврачи заявили, что в пробах воздуха, отобранных в микрорайоне, вдвое превышено предельно допустимое содержание оксида углерода. Из-за нулевой видимости было временно перекрыто движение на двух участках трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Был задержан вылет семи рейсов из аэропорта Кольцово. Вечером в четверг к тушению торфяника, горящего в районе микрорайона Солнечный, подключились сотрудники Уральской авиабазы охраны лесов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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