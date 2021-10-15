Роспотребнадзор: в атмосфере все еще превышена ПДК вредных веществ

В микрорайоне Солнечный сохраняется задымление. Специалисты Роспотребнадзора утром 15 октября снова зафиксировали загрязнение воздуха.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 06:50 в пробах воздуха с улицы Счастливой, 6 было превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,06 раза). Остальные показатели в норме. Санврачи советуют жителям поменьше находиться на улице, особенно ранним утром, не открывать окна, носить очки вместо контактных линз, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

Напомним, утром 14 октября Солнечный затянуло густым смогом. Учеников школы №215 из-за этого перевели на дистант. Санврачи заявили, что в пробах воздуха, отобранных в микрорайоне, вдвое превышено предельно допустимое содержание оксида углерода. Из-за нулевой видимости было временно перекрыто движение на двух участках трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Был задержан вылет семи рейсов из аэропорта Кольцово. Вечером в четверг к тушению торфяника, горящего в районе микрорайона Солнечный, подключились сотрудники Уральской авиабазы охраны лесов.

Добавим, запах гари сегодня ощущается не только в Солнечном, но и практически во всех районах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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