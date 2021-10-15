Торфяники в Екатеринбурге будут тушить насосом мощностью 400 литров в секунду

Для тушения торфяников на юге Екатеринбурга привлекаются новые силы. Сейчас там работают 130 человек, 33 единицы спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, дополнительно в Екатеринбург направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Его уникальность в производительности: подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара.

Сегодня в микрорайоне Солнечном по-прежнему дымно, и это длится с выходных. Специалисты Роспотребнадзора рано утром 15 октября снова зафиксировали загрязнение воздуха.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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