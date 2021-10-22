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Пятница, 22 октября 2021, 11:16 мск

Новости Екатеринбург

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Несмотря на снегопад Свердловская область остается лидером по числу лесных пожаров

На Среднем Урале на 11 часов 22 октября действует 7 лесных пожаров на площади в 145 гектаров. Все они локализованы, потушен за сутки один, сообщает Уральская база авиационной охраны лесов.

Свердловская область почти две недели находится на первом месте по количеству пожаров в стране. Сегодня на Среднем Урале выпал снег, но, по словам синоптиков, надолго такая погода не задержится.

На юге Екатеринбурга продолжает тлеть торфяник на площади в 2 гектара. По информации МЧС, в тушении задействованы 415 человек и 130 единицы спецтехники.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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