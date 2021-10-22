Первый снег надолго не задержится: потеплеет и пойдут дожди (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью выпал первый снег, который сразу лег покровом. Но надолго он не задержится: уже днем потеплеет до +9, а в субботу – до +12 °C. Пойдут дожди. Но Госавтоинспекция все равно советует автовладельцам поменять резину. Тем более что на следующей неделе придут устойчивые холода.

Первый снегопад начался в Екатеринбурге вчера около 23 часов и продолжался до глубокой ночи. Рано утром тротуары и дороги были покрыты равномерным слоем снега и наледи. Но уже сейчас снег активно тает, горожане сообщают, что «город снова превратился в Грязьбург». На дорогах спокойно: гололеда нет, соответственно, нет и мелких ДТП и затруднения движения. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дороги свободны – сейчас затруднения составляют всего 4 балла.

Но Госавтоинспекция выпустила предупреждение о непогоде и просит водителей поменять шины. «Автовладельцам ГИБДД рекомендует начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас. Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. Госавтоинспекция советует автолюбителям поменять летнюю резину на зимнюю. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7 °C в течении, как минимум, недели», – напомнили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

В Гидрометцентре сообщают, что погода в ближайшие дни будет изменчивой. Сегодня днем по области потеплеет до +9, снег растает. Завтра ожидается до +12 °C и дождь. А с воскресенья – снова похолодание: днем +9, ночью – до -1 градуса.

«С началом следующей недели вновь похолодает. Температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме: 26-30 октября ночью -4…+1 °C, на севере до -7, днем -1…+4°. Осадков в этот период немного и выпадать они будут преимущественно в виде снега», – сообщили в уральском Гидрометцентре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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