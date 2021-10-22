Первый снег: в шиномонтажках очереди до следующей недели

В Свердловской области выпал первый снег. В ГИБДД просят водителей поскорее сменить летнюю резину на шины с шипами, Уралуправтодор предостерегает от опасных маневров на трассе. Но пока всплеска ДТП из-за наледи нет, осадки быстро превратились в грязь. Однако водители, судя по всему, к рекомендациям прислушиваются, в популярных шиномонтажках уже проблематично найти свободные временные слоты.

Так, в мастерских известной сети на улицах Щорса, Бебеля, Крауля запись полностью расписана на ближайшие дни дня. В пункты этой же сети на Высоцкого и Крестинского можно попасть в субботу ближе к ночи. В другой сети на улице Высоцкого выходные практически полностью расписаны и даже заняты некоторые часы в понедельник. Сервис на Шейнкмана предлагает ближайшую запись на вторник, 26 октября. На Гурзуфской ближайшая запись только на среду. Шиномонтаж на 40-летия Комсомола забит до следующей пятницы.

Отметим, еще накануне практически в каждой шиномонтажке было чуть свободнее – многие предлагали удобные часы в выходные, а в рабочую неделю выбор был еще шире. Очевидно, после первого снега водители забеспокоились и теперь стараются успеть забронировать что-то из оставшихся слотов.

Чуть больше повезло тем, кто обращался в сервисы несколько дней назад. «В четверг утром записалась на шиномонтаж на воскресенье, каких-то проблем не было, сразу предложили удобное мне время. Правда, может быть, это потому, что мало кто готов ехать переобуваться в 9 утра воскресенья», – поделилась автомобилистка о сервисе на Краснолесья. «Храню колеса у официального дилера, подошло время ТО, заодно решил переобуться, записали без проблем. Это было в среду», – отметил водитель автомобиля южнокорейского бренда.

Автомобилисты в соцсетях обсуждают, что вместо онлайн-бронирования на следующую неделю можно встать в живую очередь: многие небольшие сервисы, особенно на окраинах, предлагают только такой вариант.

Добавим, по прогнозам синоптиков, первый снег надолго не задержится: уже днем потеплеет до +9, а в субботу – до +12 °C. Пойдут дожди. Но со сменой шин стоит поторопиться, на следующей неделе ожидаются устойчивые холода.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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