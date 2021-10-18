Свердловская область продолжает лидировать в РФ по числу лесных пожаров

В Свердловской области на 11 утра действует 20 пожаров на юге и востоке Свердловской области. Это самое большое число по стране. По словам главы департамента лесоохраны Андрея Курьякова, самый сложный из них – возле микрорайона Солнечный в Екатеринбурге.

Спикер также рассказал о системе мониторинга пожаров: «Есть четыре уровня. Первый – мы определяем с помощью спутника термоточки. Это территория, где температура выше, чем в соседнем участке». Если этот способ не срабатывает, то на втором уровне начавшийся пожар должны обнаружить камеры: «На вышках сотовой связи установлены видеокамеры. Они вращаются на 360 градусов. Если программа видит задымление, то сообщает диспетчеру. На место сразу выезжает группа», – сообщил Андрей Курьяков.

Таким способом МЧС и лесоохрана перекрывают 25 процентов территории Свердловской области.

«Для третьего уровня мы арендуем на полгода технику. Везде, где не видят видеокамеры, мониторят самолеты», – сообщает спикер. Четвертый уровень – сообщения населения.

В текущем году площадь лесных пожаров по сравнению с 2020 выросла в 6,5 раза, количество – почти в 3 раза, говорит глава департамента лесоохраны. Это 1370 лесных пожаров. 71 процент потушили в первые сутки.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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