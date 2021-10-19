Свердловская область больше недели лидирует по числу лесных пожаров в стране

На Среднем Урале на 10 часов 19 октября действует 18 лесных пожаров на площади в 147 гектар. Из них локализовано 14, потушено за сутки 12 очагов, сообщает Уральская база авиационной охраны лесов. Таким образом, регион уже больше недели держит пальму первенства по количеству пожаров в стране.

По информации Минприроды Свердловской области, пробы воздуха, отобранные на станциях контроля воздуха на улице Титова и Коммунистической, в 10 часов утра показали превышение нормы загрязнителя РМ 10 – это частички пыли. Также превышение этих же веществ зафиксировали в Каменске-Уральском.

Продолжает тлеть торфяник на юге Екатеринбурга. Как борются с пожаром, накануне рассказал глава свердловского департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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