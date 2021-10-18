«Торфяной пожар сложно зафиксировать», – глава лесного департамента рассказал, почему пожар рядом с Солнечным поздно начали тушить

В микрорайоне Солнечный продолжает гореть торфяник, сегодня едкий дым расползся по всему Екатеринбургу. Как борются с пожаром, рассказал глава свердловского департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков на пресс-конференции.

«Пожар начался в месте, которое в СССР было болотом. Его осушили для производственных нужд. Никакая деятельность на нем не ведется. Была прокопана магистраль через все болото, к ней примыкали осушительные каналы. Через них его осушили», – рассказал глава свердловского департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков

По словам спикера, по предварительным данным, кто-то спровоцировал возгорание на торфянике: «Непотушенный огонь заглубился на метра полтора. Там началось тление. Его сложно было зафиксировать. Он под землей идет, а где-то выходит на поверхность. Как правило, пожары выявляются, когда уже поражена большая часть под землей. Так было и в этот раз».

По информации Андрея Курьякова, сначала спасатели с квадрокоптера определили площадь тления. «После нашли магистральный канал, который идет через торфяник, – рассказал чиновник. – Его перегородили, чтобы вода задерживалась. Наполняем его водой. От него заполняются более мелкие. Сейчас тушим то, что внизу, а также проливаем сухостой, который дает дым».

Эксперт объяснил, что в месте, где огонь поднимается на поверхность, загорается сухая подстилка. Она дает максимальное количество дыма.

Как уже сообщалось, торфяники горят на юге Екатеринбурга больше недели. О способах тушения мы поговорили с пожарным из Гринписа.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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