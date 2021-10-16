В МЧС нашли причину торфяного пожара, от которого задыхается Екатеринбург

В МЧС озвучили, почему загорелся торфяник в Солнечном. Как сообщили в пресс-службе министерства, самая вероятная причина это поджог. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, материалы по ее итогам передадут следователям. Неделю назад, отметим, сообщалось, что торфяник тлеет на большой глубине.

За последние сутки удалось потушить 5 очагов торфяного пожара, но продолжают действовать еще 27 очагов. Проложено 5 магистральных линий для подачи воды. Накануне к тушению привлекли авиалесоохрану и курсантов Уральского института ГПС МЧС России. Всего на пожаре задействовано 156 человек и 44 единицы техники. Вчера в Солнечном ввели режим ЧС, ранее «Новый День» объяснял, что это значит.

Добавим, на дымку и гарь в Екатеринбурге начали жаловаться еще в минувшую субботу, в понедельник утром, когда плотной вонючей пеленой заволокло даже центр города, МЧС сообщало, что пока следит за ситуацией. К тушению приступили позже.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.21

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