ЧС в Солнечном – что это значит и что за собой повлечёт. Подробности

Администрация города Екатеринбурга 15 октября ввела режим чрезвычайной на ситуации в связи с тлением торфа в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной автодороги. Представители «Форум-групп», основного застройщика Солнечного, рассказали «Новому Дню», что это значит и как район будет жить в ближайшие дни.

«Согласно выписке ЕГРН – правообладателем земельного участка в районе ЕКАД, на котором произошло возгорание торфяников, является Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиции и управление». Участок передан в доверительное управление ООО УК «Аурум Инвестмент».

Что такое режим ЧС

Он вводится в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Режим ЧС – позволяет власти создавать необходимые условия для ликвидации природного пожара, в том числе привлекать дополнительную технику и ресурсы, силы и средства для минимизации его негативного воздействия.

При ЧС возможно:

– ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации;

– приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зоне ЧС,

– осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина.

Также органы власти устанавливают порядок использования различных резервов на случай возникновения ЧС, в том числе транспортных средств.

Руководителем ликвидации ЧС назначен исполняющий обязанности главы администрации Чкаловского района, заместитель главы района Евгений Мухлынин. Под его руководством, согласно постановлению администрации, будет определена зона ЧС и осуществлен план мероприятий по минимизации последствий природного пожара.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, открытого огня и угрозы для построек нет. На месте работают сотрудники МЧС. Накануне к заливке торфяников подключились специалисты Уральской авиабазы.

«Форум-групп» оказывает содействие МЧС в ликвидации природного пожара в районе ЕКАД. С 14 октября управляющая компания района обеспечивает заправку резервуаров пожарных машин из водопроводной сети. Группы оперативного реагирования управляющей компании регулярно проводят выезды для контроля окрестностей района и проводят мониторинг ситуации с помощью системы видеонаблюдения. Сотрудники «Форум-групп» вошли в оперштаб ликвидации ЧС.

Горящие торфяники находятся не на территории жилого района Солнечный. Но в силу направления ветра и перепада ночной и дневной температур жилой район Солнечный подвергся наиболее сильному задымлению.

Это не наши земли. Но для безопасности жителей района мы включились в ликвидацию природного пожара и принимаем собственные меры антипожарной безопасности.

В «Форум-групп» поддерживают решение администрации ввести режим ЧС и уверены, что это позволит привлечь дополнительную технику и ресурсы, силы и средства для ликвидации ландшафтного пожара и минимизации его негативного воздействия».

Екатеринбург, Елена Васильева

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