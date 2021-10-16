ЧС в Солнечном – что это значит и что за собой повлечёт. Подробности

Администрация города Екатеринбурга 15 октября ввела режим чрезвычайной на ситуации в связи с тлением торфа в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной автодороги. Представители «Форум-групп», основного застройщика Солнечного, рассказали «Новому Дню», что это значит и как район будет жить в ближайшие дни.
«Согласно выписке ЕГРН – правообладателем земельного участка в районе ЕКАД, на котором произошло возгорание торфяников, является Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиции и управление». Участок передан в доверительное управление ООО УК «Аурум Инвестмент».
Что такое режим ЧС
Он вводится в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Режим ЧС – позволяет власти создавать необходимые условия для ликвидации природного пожара, в том числе привлекать дополнительную технику и ресурсы, силы и средства для минимизации его негативного воздействия.
При ЧС возможно:
– ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации;
– приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зоне ЧС,
– осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина.
Также органы власти устанавливают порядок использования различных резервов на случай возникновения ЧС, в том числе транспортных средств.
Руководителем ликвидации ЧС назначен исполняющий обязанности главы администрации Чкаловского района, заместитель главы района Евгений Мухлынин. Под его руководством, согласно постановлению администрации, будет определена зона ЧС и осуществлен план мероприятий по минимизации последствий природного пожара.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, открытого огня и угрозы для построек нет. На месте работают сотрудники МЧС. Накануне к заливке торфяников подключились специалисты Уральской авиабазы.
«Форум-групп» оказывает содействие МЧС в ликвидации природного пожара в районе ЕКАД. С 14 октября управляющая компания района обеспечивает заправку резервуаров пожарных машин из водопроводной сети. Группы оперативного реагирования управляющей компании регулярно проводят выезды для контроля окрестностей района и проводят мониторинг ситуации с помощью системы видеонаблюдения. Сотрудники «Форум-групп» вошли в оперштаб ликвидации ЧС.
Горящие торфяники находятся не на территории жилого района Солнечный. Но в силу направления ветра и перепада ночной и дневной температур жилой район Солнечный подвергся наиболее сильному задымлению.
Это не наши земли. Но для безопасности жителей района мы включились в ликвидацию природного пожара и принимаем собственные меры антипожарной безопасности.
В «Форум-групп» поддерживают решение администрации ввести режим ЧС и уверены, что это позволит привлечь дополнительную технику и ресурсы, силы и средства для ликвидации ландшафтного пожара и минимизации его негативного воздействия».
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 15.10.21
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