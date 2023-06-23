Свердловские власти наняли известного консультанта по лесным пожарам

Свердловское правительство наняло консультанта по лесным пожарам. Им стал Григорий Куксин. Сейчас он учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров и соучредитель Общества добровольных лесных пожарных.
«Специалисты Центра профилактики ландшафтных пожаров поделятся со специалистами свердловского минприроды своим опытом и необычными решениями с использованием цифровых моделей рельефа», – пишет телеграм «Не для протокола».
Интервью с Куксиным выходили на сайте РИА «Новый День» и по поводу торфяных пожаров, и по поводу причин возникновения лесных пожаров.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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