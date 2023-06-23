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Пятница, 23 июня 2023, 10:32 мск

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Свердловские власти наняли известного консультанта по лесным пожарам

Фото: priderussia.ru

Свердловское правительство наняло консультанта по лесным пожарам. Им стал Григорий Куксин. Сейчас он учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров и соучредитель Общества добровольных лесных пожарных.

«Специалисты Центра профилактики ландшафтных пожаров поделятся со специалистами свердловского минприроды своим опытом и необычными решениями с использованием цифровых моделей рельефа», – пишет телеграм «Не для протокола».

Интервью с Куксиным выходили на сайте РИА «Новый День» и по поводу торфяных пожаров, и по поводу причин возникновения лесных пожаров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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