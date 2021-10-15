На юге, востоке и севере Свердловской области горит лес

В Свердловской области действуют 14 природных пожаров в 10 муниципальных образованиях.

Как сообщает ДИП, леса горят на площади 148,6 га, локализовано 7 пожаров на 90,6 га. Возгорания зафиксированы на юге, востоке и севере области – на территории Екатеринбурга, Артемовского, Каменского, Невьянского, Новолялинского, Тугулымского, Верхнесалдинского, Невьянского, Сосьвинского городских округов, Камышловского муниципального района. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

К ликвидации торфяных пожаров на южной окраине Екатеринбурга сейчас привлечено 152 человека и 40 единиц техники. Как уже писал «Новый День», вчера вечером к работе подключились сотрудники Уральской авиабазы. На место уже доставлены пожарный автомобиль и два колесных трактора, малый лесопатрульный комплекс, бульдозер, используется квадрокоптер с тепловизором.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

Югорчане жалуются на гарь в воздухе – до них дошел дым от горящего торфяника в Екатеринбурге. / Сегодня – Всемирный день чистых рук. Как правильно их мыть – инструкция (ВИДЕО). / ФАС намерена удвоить штраф за неисполнение своих предписаний. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»