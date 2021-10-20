Роспотребнадзор: превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено

Утром 20 октября в воздухе Екатеринбурга не выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом заявляет пресс-служба Свердловского управления Роспотребнадзора.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресам: ул. Счастливая, 6,«ул. Мичурина, 98, ул. Родонитовая, 21, ул. Репина, 101, ул. Михеева, 2, и на ЕКАДе в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ», – говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», на юге Екатеринбурга вторую неделю продолжает тлеть торфяник. На 17 часов 19 октября площадь тления составила 3,8 гектара. К вечеру пожарные обводнили 30% от начальной площади тления торфяника. Также МЧС третий день задействует насосно-рукавный комплекс «Шквал». Его производительность – до 350 литров в секунду. По информации ведомства, это позволит значительно ускорить наполнение водой обводных каналов и ликвидировать торфяной пожар.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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