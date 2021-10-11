Роспотребнадзор начал проверку воздуха в Екатеринбурге

Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора начал проверку качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари в Екатеринбурге. Специалисты оценят содержание в воздухе концентрацию вредных примесей и взвешенных веществ.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром юг и центр Екатеринбурга затянуло густым дымом. Горожане обеспокоены. «Вышел из дома, густой дым, дышать трудно, невозможная гарь какая-то. Думал, все мусорки близлежащие загорелись», – сообщает житель Юго-Западного района. Смог стоит и на ВИЗе: «Всё дымом затянуло, воняет до першения в горле», – пишет екатеринбурженка.

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог развеется еще не скоро: «Осадков не ожидается, ветер относительно слабый, поэтому условия будут сохраняться, по крайней мере, в ближайшие двое суток», – рассказала она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.10.21

Дело многодетного отца, поджегшего жену и тещу, ушло в суд. / «Ветер относительно слабый»: смог над Екатеринбургом будет держаться до середины недели. / «Четверть заканчивается, а друзей нет»: как помочь ребенку найти компанию в школе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»