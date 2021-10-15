Как бороться с аллергией на запах гари и дыма: советы аллерголога

Из-за торфяных пожаров на юге Екатеринбурга город уже несколько дней накрывает волнами гари и дыма. Подобный запах нередко может стать причиной плохого самочувствия горожан. Такие симптомы, как зуд, насморк и слезоточивость могут сигналить об аллергии на запах гари и дыма. Как можно облегчить свое состояние, «Новому Дню» рассказала аллерголог частной практики Светлана Стяжкина.

«Аллергическая реакция на запах дыма и гари похожа на респираторную аллергию (ее вызывают пыль, шерсть и другое), симптомы которой, в свою очередь, схожи с простудными, – говорит врач. – Если у вас внезапно появился насморк, слезоточивость, зуд в носу и слизистых, сонливость – это она самая – аллергия. Опытные больные немедленно пьют таблетки, но такая возможность, разумеется, есть не у всех. Оказать себе первую помощь можно и другими средствами».

Аллерголог перечислила эффективные методы и средства борьбы с аллергией в нынешних условиях, когда от запаха горящего торфяника не спрятаться.

«В первую очередь я советую записаться на прием к аллергологу, сдать аллергопробы и анализы. Это, конечно, процесс небыстрый, но врач назначит лечение, которое может даже полностью избавить от недуга, – советует Светлана Стяжкина. – Если аллергия напала внезапно, самое верное средство – выпить таблетку. «Супрастин», «Цетрин», «Тавегил» – они продаются без рецепта, и их можно пить единоразово при возникновении дискомфорта. Однако напомню, что курс может назначить только врач. Если же аллергия застала вас самым неприятным образом, когда под рукой нет таблетки, то здесь у меня тоже есть советы, которые не искоренят проблему полностью, но, возможно, помогут пережить это состояние чуть лучше».

1. Для облегчения состояния помогает простая вода. При аллергии температура слизистых повышается, поэтому аллерголог советует чаще умываться.

«Раньше бытовал миф, что при частом умывании разрушается защитный барьер, который блокирует аллергические реакции. Однако это все домыслы. Если хочется умыться, чтобы охладить горящие глаза, – делайте это сколько угодно раз. Наведывайтесь к умывальнику хоть каждые 10 минут, это не разрушит никакие балансы», – сказала аллерголог.

2. Используйте влажную маску и делайте промывание носовых путей.

«Такой совет подходит людям с аллергией на пыль, но на время пожаров может спасти и от запаха гари. Промывать нос можно обычной водой, либо специальными каплями, которые можно приобрести в аптеке, или соленым раствором (с этим осторожнее!). Маску, обычную медицинскую, какие имеются в доме у каждого, можно смачивать либо обычной водой, либо отваром ромашки, которая обладает успокаивающим действием. Носить такую целый день, конечно, не получится, можно с перерывами: 20 минут носим, 10 отдыхаем», – отмечает Светлана Стяжкина.

3. Используйте вымоченные в солевом растворе простыни на окнах.

«Тоже достаточно банальный совет, но проверенный на себе. Этим летом многие люди завешивали окна мокрыми простынями во время жарких ночей. Этим же способом можно спасаться и от запаха гари, только использовать уже не просто воду, а солевой раствор, – порекомендовала врач. – На один литр воды – 100-120 грамм соли. В этот раствор опустить простыни, а затем завесить ими окна, от которых, собственно, гарь в квартиру и проникает».

4. Используйте в доме вентилятор или кондиционер.

«Странный, конечно, совет для зимы, но воздушные потоки неплохо разгоняет вентилятор, – отметила специалист. – Попробуйте поставить его в комнату и уйти в другую».

5. Меняйте полотенце каждый день и делайте ежедневную уборку.

«Полотенце, конечно, прямого отношения к данному случаю не имеет, однако оно скапливает в себе бактерии и грязь. Слизистые в период аллергии более уязвимы, поэтому могут воспаляться от проникновения грязи. В целом, делайте влажную уборку, протирайте поверхности, на которых скапливаются микрочастицы пыли», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Помимо прочего она посоветовала в период аллергии воздержаться от курения и использования перьевых подушек. «Обычно подобная аллергия на гарь или дым сопровождается другой, например, на запах сигарет, пыль, пыльцу и другое. Лучше всего иметь при себе таблетки и раз в год посещать аллерголога. И еще, если вас проверяли в детстве и аллергию не обнаружили, спешу сообщить: она может появиться и во взрослом возрасте, так как это приобретенное заболевание», – заключила Светлана Стяжкина.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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