Дорога в Солнечный перекрыта для подачи воды пожарным (ФОТО)

Перекрыта дорога, ведущая в микрорайон Солнечный от плотины поселка Зеленый Бор. Это сделано для нужд пожарных.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 8 часов утра первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин провел в Солнечном выездное заседание комиссии по ЧС. Было решено перекрыть дорогу от Солнечного до плотины Зеленого Бора. Сейчас по этой дороге прокладывают рукав для подачи воды пожарным. Для подвоза воды также задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ. Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры.

Как уже сообщал «Новый День», с утра Солнечный затянуло густым смогом. Учеников школы №215 из-за этого перевели на дистант. Санврачи заявили, что в пробах воздуха, отобранных в микрорайоне, вдвое превышено предельно допустимое содержание оксида углерода. Из-за нулевой видимости перекрыто движение на двух участках трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Был задержан вылет семи рейсов из аэропорта Кольцово.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

На Среднем Урале продлили противопожарный режим, действующий с апреля. / Два британских энергопоставщика обанкротились из-за дороговизны газа. / Из-за смога в Кольцово задержаны рейсы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»