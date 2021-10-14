Городские депутаты предложат главе Екатеринбурга оказать помощь в содержании дворовых площадок

Сегодня в Екатеринбурге на улице Главной (Октябрьский район) появилась уже седьмая в этом году многофункциональная площадка в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Накануне открылось еще два объекта на улицах Коммунистической (Орджоникидзевский район) и Мурзинской (Кировский район). В их открытии приняли участие председатель городской думы Игорь Володин, депутаты Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Надежда Воробьева, Сергей Воронин. На прошлой неделе аналогичные объекты появились еще в четырех дворах. Всего за два года в рамках проекта «Спорт в каждый двор» было открыто 26 площадок.

В ходе осмотра плоскостных сооружений председатель городской думы Игорь Володин поднял вопрос их содержания.

«Сейчас обновленные по этой программе корты закреплены за клубами по месту жительства. Конечно, юные спортсмены бережно относятся к площадкам и по мере возможностей следят за ними. Но мы понимаем, что их ресурсов недостаточно. Депутаты решили направить коллективное письмо главе Екатеринбурга, чтобы решить этот вопрос», – сообщил Игорь Володин.

В своем обращении народные избранники попросят включить в муниципальный бюджет статью расходов по содержанию спортплощадок, построенных в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Депутаты подчеркивают, что инвестиции в дворовый спорт – это вклад в будущее. «Я уверен, что создание новых площадок поможет подросткам уйти от хулиганства и заняться спортом. Городу нужны здоровые, сильные, смелые, физически развитые люди. Уверен, здесь начнут свою спортивную карьеру будущие чемпионы страны и мира. Наверняка кто-то из ребят будет участвовать в составе сборной РФ по футболу», – заявил Герой России, депутат Сергей Воронин. Депутат Михаил Вечкензин надеется, что в будущем во всех микрорайонах, в том числе в отдаленных, будет по 3-4 корта.

Как уже сообщал «Новый День», проект был инициирован депутатами Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва и направлен на создание комфортных условий для занятий спортом во дворах. Инициатива была поддержана правительством Свердловской области и администрации города. В этом году проект «Спорт в каждый двор» вошел в число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Теперь он примет участие в федеральном этапе конкурса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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