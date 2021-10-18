В Екатеринбурге на дистант переведены 203 класса, закрыты 147 детсадовских групп: ОРВИ стало больше

В Екатеринбурге на сегодняшний день на дистант переведены 3% классов в школах: 192 – из-за выявленных случаев коронавируса, 11 – из-за ОРВИ. В садиках закрыты 147 групп, большая часть – из-за сезонных простуд.

По сравнению с прошлой неделей, количество классов на дистанте сократилось (их было 207) и меньше стало карантинов из-за Covid-19. В детских садах группы чаще закрываются из-за ОРВИ (неделей ранее преобладал коронавирус).

«На обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 203 класса в школах (в связи со случаями выявления коронавируса – 192, по ОРВИ – 11). На карантин закрыты 5% или 147 групп в детских садах (из-за коронавируса – 66, из-за ОРВИ – 81», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. Там добавляют, что все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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