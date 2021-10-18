«У кого медотвод – не будут допущены до работы со зрителями» – культурные учреждения готовятся перейти на Covid-free режим

Культурные учреждения Екатеринбурга не допустят до работы со зрителями и посетителями сотрудников с медотводами от вакцинации. Кто-то из них перейдет на «дистанционку», а кто-то сменит деятельность. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что сотрудников с медотводами работодатели будут отправлять на дистант. «Новый День» выяснил, какие ограничения в работе сотрудников будут предприняты в музеях, театрах и на концертных площадках.

Все опрошенные представители культурных учреждений пояснили «Новому Дню», что никаких массовых увольнений и ограничений в работе не будет. Для сотрудников, не имеющих QR-кода, будут созданы особые условия.

Tele Club, пресс-секретарь Ксения Табашникова: «У нас практически все сотрудники привиты, есть несколько человек, включая меня, которые переболели меньше чем полгода назад, у нас есть QR на «Госуслугах», мы будем прививаться только в феврале (у каждого свой срок), остальные сотрудники все привиты, а те, кто не привиты, сейчас проходят вакцинацию. Те, кто по разным причинам не может быть привит, у кого медотвод, те не будут допущены к работе со зрителями».

Интересно, что в афише «Теле-клуба» теперь есть пометки, на каких исполнителей еще можно успеть сходить без QR-кода, а куда уже не попасть. Так, концерты Димы Билана, Игоря Растеряева, Федука, групп «Кис-Кис», «Курары» еще не считаются Covid-free мероприятиями, так как пройдут до 8 ноября (особый режим для концертных площалок установлен с этой даты). Билеты, купленные до введения обязательной вакцинации, можно без проблем вернуть, если их обладатель не готов поставить прививку. Как сообщила «Новому Дню» екатеринбурженка Анастасия Дубовкина, месяц назад купившая билет на группу «Луна», от концерта ей пришлось отказаться из-за медотвода, билет она сдала, и деньги ей вернули: «Очень жаль, что не смогу сходить, но у меня отек Квинке, я не привита ни от гриппа, ни от клеща, ни от ковида. Странное правило, будто бы мы, «медотводники», дома должны сидеть как прокаженные. Ну да ладно, билет сдала, деньги вернули, куплю себе крысу что ли, чтоб дома повеселее было», – сказала «Новому Дню» Анастасия.

Музей Бориса Ельцина, пресс-секретарь Евгения Капитохина: «Большая часть сотрудников Ельцин-центра сделали прививку или имеют документ о недавно перенесенном заболевании. Те, у кого нет прививки или необходима ревакцинация, будут вакцинированы до 1 ноября. Нескольким сотрудникам, у которых есть медотвод, обеспечена возможность работать на дому. Отстраненных сотрудников от работы из-за отказа делать прививку в Ельцин-центре нет».

Музей истории Екатеринбурга, директор Сергей Каменский: «Мы переведем таких сотрудников на дистант, уменьшим возможность контакта, чтобы они сами не пострадали, и, конечно, будем платить им полную зарплату».

Сотрудникам оперного театра, у которых имеется медотвод по состоянию здоровья и которые работают непосредственно со зрителями, пообещали, что временно сменят им вектор деятельности.

Валентина (имя изменено), сотрудница «Урал Опера Балет»: «Я-то поставила прививку летом, но не все это сделали. У нас есть гардеробщица без прививки, еще у Надежды, которая полы моет, тоже прививки нет, но их увольнять не будут. Надежда ни с кем не встречается почти, а гардеробщица-то со зрителями работает. Ну ей сказали, что какую-то другую работу поручат, не будет же она шубы дистанционно выдавать».

У учеников при театрах пока не спрашивают сертификаты о вакцинации.

Дарья, ученица театральной школы при театре ЦСД: «Мы начали заниматься в начале сентября, а занятия продлятся до середины декабря. Занятия проходят два раза в неделю очно (ну то есть мы встречаемся, контактируем друг с другом). Пока у нас не спрашивали сертификаты о вакцинации, хотя среди учеников есть мамы с детьми, некоторые кормящие, кто точно не будет ставить прививку».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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