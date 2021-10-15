Куйвашев ответил на самые горячие вопросы свердловчан о QR-кодах

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме ответил на несколько самых частых вопросов, которые задали ему подписчики после выхода указа о QR-кодах. «Новый День» публикует ответы губернатора.

– Кто будет проверять QR-коды?

– Собственники и администрации всех объектов, зданий и сооружений должны обеспечить контроль на входе. Это могут быть специальные устройства или обычные смартфоны – все они могут читать QR-коды. А вот за соблюдением этих правил будет следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы, те же, что следят за масочным режимом. За нарушения – штраф.

– Детям вход в театры, кино, музеи будет закрыт?

– Нет. Указ распространяется только на людей с 18 лет, потому что пока в России прививки ставят только с этого возраста.

– Почему не имеет силы тест на антитела?

– По мнению специалистов, маркера, который бы точно говорил о достаточном количестве антител, сегодня просто не существует. Исследования ведутся, но однозначных выводов эпидемиологи еще не сделали.

– У меня медотвод от прививки. Могу я зайти в зону, свободную от коронавируса?

– На площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами – после прививки или после болезни. Если у вас медотвод, поберегите себя, побудьте на самоизоляции. Если вы работаете в такой зоне, то вашему работодателю надо отправить вас временно на дистант.

– Не могу разобраться, какой срок действия у QR-кода, а какой – у справки.

– «Госуслуги» настроены сейчас таким образом, что у QR-кода срок действия – один год. Но в последних методических рекомендациях Минздрава РФ установлено, что устойчивый иммунитет у людей держится в среднем 6 месяцев. Это и отражено в указе: если вы приходите с QR-кодом, срок действия для него в документе не обозначен и по умолчанию составляет год – как позволяет система на сегодняшний день. Если же со справкой из больницы – то полгода.

– У меня есть прививка, но нет доступа к «Госуслугам» и смартфона, отображающего QR-код. Меня не пустят в Covid-free зону?

Если QR-код получить по какой-то причине невозможно, то его заменит справка от врача с печатью лечебного учреждения о прививке или о том, что вы переболели, – но не дольше, чем полгода назад. При этом с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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