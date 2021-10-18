Теплослав и белые медведи научили малышей, как не пострадать при коммунальных ЧП и сэкономить энергию (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге энергетики Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» провели для детей и их родителей обучающий фестиваль «Вместе ярче». В игровой форме малышам объяснили, почему нужно беречь энергоресурсы и как не пострадать при коммунальных инцидентах.

Робот рассказал детям о безопасности и экономии

Праздник прошел в ТЦ «Карнавал» в выходной день, в нем приняли участие десятки семей. И самые маленькие, и те, кто постарше, были в восторге от робота – он прилетел с планеты Юпитер, где не экономили ресурсы. «Неуемное использование ресурсов, жадность и неумение экономить привели нашу планету в упадок, и теперь «Т Плюс» помогает восстанавливать нашу планету. Земляне, экономьте ресурсы!» – поделился персонаж.

Дети могли поучаствовать в конкурсах и получить призы. Например, прошла викторина на понимание правил безопасности. «Кто может входить во Дворец Энергограда? Первый вариант – короли и королевы, второй – все жители Энергограда и третий вариант – только те, кто научился с ним обращаться», – такой вопрос задал ведущий. Еще два вопроса викторины – «Можно ли играть рядом с теплотрассой» и «Что делать, если увидели лежащий на земле оголенный провод». Большинство детей отвечали правильно – им давали призы.

Малышам о технике безопасности рассказывали и другие аниматоры – Теплослав, директор Энергограда, белые медведи, Светлячки.

«Для самых маленьких у нас есть домик, куда ребенок может зайти и руками покрутить и потрогать розетку, холодильник, батарею центрального отопления. Есть большие кубики, из которых собирается познавательная картинка. Такие праздники подходят для всех, несмотря на статус, пол и возраст. Бывали такие прецеденты, когда люди страдали от горячей воды, проваливались машины, люди шли через кипяток через дорогу. Это не только российская проблема. И это действительно вопрос жизни и здоровья и полезно не только для детей», – рассказала руководитель пресс-службы Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Это не первое подобное мероприятие энергетиков – из-за пандемии многие познавательные активности проходили онлайн, но были и офлайн-события, например, социальная акция «Тепло нашего города», а скоро ожидается Энергоелка. «Мы делаем все возможное, чтобы научить жителей экономить ресурсы и беречь свою жизнь и здоровье. Для нас это очень важно, мы, энергетики, хотим приносить пользу, а ни в коем случае не вред», – добавила Тимченко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Дмитрий Бутаков

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