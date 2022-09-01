Светлячок и Теплячок рассказали первоклашкам о безопасности с энергообъектами (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылась новая школа № 123. После торжественной линейки детей ждали конкурсы и викторины от ПАО «ТПлюс» – веселые герои Теплослав, его помощники Теплячок и Светлячок учили детей, как не пострадать, обращаясь с электричеством, горячей водой и коммуникациями.

«Сегодня наша компания ПАО «ТПлюс» поздравляет вас с двойным праздником: с праздником начала учебного года, с началом будущего и, конечно же, с открытием новой ультрасовременной школы. Коллективу – процветания во всех сферах и направлениях, чтоб было все интересно, чтобы было энергично, светло и тепло. А ученикам желаю неутомимой энергии к знаниям, стремления к победам, любви к школе, своим родным, друзьям и близким», – поздравил всех директор ТЭЦ «Академическая» Андрей Семенов.

Директор школы Ольга Старикова рассказала ученикам, что у школы есть свой девиз: «Один, два, три – ступени к успеху», цифры в названии школы – это как первые шаги. А для того чтобы новый мир первоклассников был безопаснее, дети должны знать, как вести себя при обращении вблизи объектов, создающих тепло и электроэнергию. Детям это наглядно показали герои Теплячок и Светлячок в компании Теплослава.

А чтобы малыши и дети постарше лучше запомнили правила, обучение прошло в игровой форме – были викторины, эстафеты вокруг люков, розыгрыши призов. «Можно побегать, пособирать пазлы, поиграть в настолки», – поделилась девочка по имени Злата. Ее подруга дополнила, что сегодня она точно запомнила: бегать у открытых люков нельзя, нельзя трогать мокрыми руками провода, можно получить травмы.

Дети с восторгом встретили танец Живой Теплотрассы, на празднике работали аниматоры в костюмах, ходулисты, джамперы и диджей, посетители получили из их рук воздушные шарики, брелки, книжки и раскраски – своеобразные учебные пособия.

«Хорошо, что сделали такой праздник, взрослым тоже это стоит повторить. Мне спокойнее, что ребенок знает, что люки надо обходить стороной», – добавила Ксения, мама первоклашки Ульяны.

Подобные акции «ТПлюс» проводит регулярно – во дворах и в торговых центрах.

Екатеринбург, Марина Иванова, Дмитрий Бутаков

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