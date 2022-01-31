Танцующие мишки и сказочные персонажи рассказали гостям ледового городка о правилах энергобезопасности (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на закрытии ледового городка на площади 1905 года прошел обучающий фестиваль для посетителей – сразу две акции: «Безопасность тепла» и «Вместе ярче!». Сказочные персонажи – Теплослав, Светлячок, Теплячок и веселый Апельсин – в игровой форме знакомили детей и взрослых с правилами безопасного поведения рядом с энергообъектами и учили экономить энергоресурсы. За хорошее настроение на празднике отвечали огромные белые медведи, танцующие на сцене.

Безопасность тепла – акция в ледовом городке

Детский фестиваль организовали свердловские филиалы компании «Т Плюс»: «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс Урал». Такие акции проходят в Екатеринбурге регулярно. Ожившие герои комиксов рассказывают, почему нужно обходить открытые люки и «парящие» лужи, ни в коем случае не трогать оголенные провода, и как важно экономить свет, тепло и горячую воду. Полезную информацию персонажи доносят до детей через игры. В ледовом городке ребята соревновались в беге между «люками», изображали цветные лампочки и участвовали в беспроигрышной викторине, получая за правильные ответы сладкие призы и полезные подарки. В танцевальных конкурсах к детям с удовольствием присоединялись родители. Всех участников волонтеры угощали горячим чаем и пряниками.

У акции «Вместе ярче» уже появились поклонники. Например, юный екатеринбуржец Артем рассказал, что приходит с родителями почти на каждый фестиваль энергетиков. Из всех персонажей ему больше нравится Теплослав. «Потому что он главный», – заявил мальчик. Он уже уверенно отвечает, как надо вести себя при коммунальной аварии, и, вероятно, без запинки сможет назвать все ТЭЦ города.

Кстати, Теплослав тоже поучаствовал в закрытии ледового городка. В последний день работы площадки он забрался на ледовую стену и размахивал флагом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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