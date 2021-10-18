14 тысяч минус налоги: сколько получает лесной пожарный

На сайте онлайн-платформы по поиску работы hh.ru появились свободные вакансии лесных пожарных в Свердловской области.
Работодатель – Управление лесного хозяйства Министерства обороны РФ.
На должность лесных пожарных требуются специалисты со средним общим образованием, прошедшие программу профессиональной подготовки «Лесной пожарный».
В обязанности входит тушение лесных пожаров, профилактические работы по охране лесов от пожаров и оказание помощи пострадавшим. Зарплата – от 14 710 рублей до вычета налогов. Опыт работы не требуется, соискателю обещают белую зарплату и дополнительный отпуск за работу в ненормированном режиме.
Замахнувшемуся в начальники пожарно-химической станции I типа обещают платить те же 14 710 рублей. Но здесь нужен опыт работы: от 1 до 3 лет. Каждые пять лет придется повышать квалификацию. В обязанности также входит тушение лесных пожаров и профилактические работы.
Открытые вакансии есть в поселках Свободный и Еланский (рядом со вторым в конце сентября обнаружили очаг африканской чумы свиней).
Екатеринбург, Никита Кондрашин
Екатеринбург. Другие новости 18.10.21
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