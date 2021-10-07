«Трех зарезал, одну пока оставил, может, зиму переживет», – как свердловские фермеры спасаются от АЧС

На Среднем Урале продолжает действовать режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней, который объявил губернатор Евгений Куйвашев.

Эпицентр – дом местного фермера на улице Набережной в селе Калиновском. Населенный пункт находится на юго-востоке области, в 140 километрах от Екатеринбурга.

Жительница села Калиновского Лидия Андронова рассказал «Новому Дню, что с прошлой недели на двух въездах в поселок поставили кордоны: «Полиция на выездах [из села], дезинфекция, работа с населением [идет], до 10 декабря, сказали, так и будет. Мясо не продают. Тут строго».

Это нам подтвердил и житель соседнего села Галкинское, фермер Василий Мельниченко: «В начале недели был карантин, машины проверяют, но всегда так было при ЧС. Санитарный кордон видел, там лентами оградительными перегорожено, куда нельзя заезжать или заходить», – сообщил мужчина.

В радиусе 20 км от очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». Ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины в этой зоне приостановлен. Также под запретом реализация продуктов из свинины непромышленного изготовления и проведение сельскохозяйственных ярмарок и все виды охоты. А в радиусе еще 100 километров организована «зона наблюдения по африканской чуме свиней».

У жителей, попавших в радиус зон, животные изымаются. По информации местных журналистов, убита 91 свинья. 83 жители зарезали сами, их они оставили себе на еду. 8 изъяли ветеринары. За килограмм живого мяса дают 129 рублей компенсации.

Как пояснили «Новому Дню» в областном департаменте ветеринарии, в 20-километровой зоне изъято 500 голов.

Житель Камышловского района, который держит свиней, сообщил «Новому Дню», что это очень низкая цена. Мужчина рассказал, что после вспышки инфекции зарезал трех из четырех своих питомцев. Одного пока оставил. Если ситуация ухудшится, то придется попрощаться и с последним.

Часть жителей района выдвинули версию, что и чумы никакой нет, просто убирают конкурентов. «Теперь собственной не будет, придется за свининой в магазин ходить, у кого-то покупать», – рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимом.

Всего объявление ЧС коснулось пяти муниципальных образований: Камышлова, Камышловского района, Богдановича, Сухого Лога и Пышмы. Руководит ее ликвидацией директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин.

Глава городского округа Сухой Лог Роман Валов сообщил «Новому Дню», что в Сухом Логу у жителей изъяли семь туш. Местная власть выделила специалистам из департамента ветеринарии Свердловской области земельный участок, они вырыли котлован и сожгли мертвых животных.

«Кордонов пока не ставим, где вспышка обнаружена, там они стоят. Завтра у меня будет совещание по этой теме, мы еще раз посмотрим на ситуацию, если будет необходимо, то выставим, но пока в этом необходимости нет», – добавил Роман Валов.

По информации Россельхознадзора африканская чума свиней появилась в России в 2007 году. Для человека она опасности не представляет, но летальность скота почти 100%. Переболевшие животные становятся пожизненными вирусоносителями.

«Передача возбудителя осуществляется путем непосредственного контакта свиньи, дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, при контакте с контаминированными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортные и технические средства», – говорится на сайте ведомства.

Также инфекция может попасть в организм через использование в корм необезвреженных столовых отходов. Переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, контактировавшие с больными свиньями.

Как сообщал «Новый День», 30 сентября в лесу в Камышловском районе была обнаружена свалка мертвых свиней – всего 37 туш. 4 октября губернатор распорядился изъять из хозяйств угрожаемой зоны всех свиней любого пола и возраста.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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