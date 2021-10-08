Обнаружен еще один очаг АЧС: в двух колониях Нижнего Тагила

В Свердловской области зарегистрировано два новых очага болезни АЧС – в Нижнетагильских исправительных колониях. Как сообщает департамент информполитики региона, во всех территориях, где были обнаружены очаги заболевания, из хозяйств изымают животных. Однако свиновладельцам выплатят денежную компенсацию в размере средней цены за килограмм живого веса.

«В настоящий момент проводится ценовая экспертиза, исследование рынка. В ближайшее время с жителями, у которых были изъяты животные, начнем сотрудничать по вопросам возмещения ущерба», – сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Ветеринарные службы отмечают, что ситуация с распространением АЧС в регионе напряженная. На этой неделе ЧС была объявлена в Камышлове, Камышловском районе, Богдановиче, Сухом Логу и Пышме. Сегодня стало известно об очаге африканской чумы свиней в Ирбитском районе.

Среди симптомов болезни у животных – недомогание, вялость, неадекватное поведение, и если это наблюдается у свиньи, необходимо обращаться к ветеринару и ни в коем случае не лечить животное самостоятельно. В случае смерти свиней их трупы запрещено выбрасывать на свалки бытовых отходов или в лес, это считается уголовно наказуемым преступлением.

Такие свалки с трупами 37 животных были обнаружены в Камышловском районе после самого первого случая массовой смерти животных от АЧС.

По предварительным данным, погибших животных кормили пищевыми отходами из столовой. Ветеринары напоминают, что кормить свиней пищевыми отходами из общественных кухонь и столовых категорически запрещено.

Евгений Трушкин также напомнил, что африканская чума свиней губительна лишь для животных, людям она не несет никакой опасности.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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