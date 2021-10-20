«Крупных производителей не трогают, у частников отняли все до последнего», – фермеры рассказали, как власти борются с АЧС (ФОТО, ВИДЕО)

На Среднем Урале продолжает действовать режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней. Часть юго-востока Свердловской области из-за АЧС уже две недели на карантине. Новый День побывал в месте, откуда началась вспышка.

Африканская чума в уральских селах

Эпицентр – дом местного фермера на улице Набережной в селе Калиновском. Населенный пункт находится в 140 километрах от Екатеринбурга. У владельца подсобного хозяйства 26 сентября умерли три свиньи. Предполагается, что источником инфекции стали пищевые отходы.

Владелец умерших животных – Иван Савин. У него солидное хозяйство: куры, коровы. По информации Камышловской ветстанции, всего у него изъяли 118 свиней. С нами мужчина разговаривать отказался: «Свободны отсюда, больше наврете, не буду с вами разговаривать».

Семья Панасюков в Калиновском разводит кур, коз, коров, кроликов. Держали трех свиней. Василий Дмитриевич – глава семейства. Во время изъятия животных дома его не было: «Со слов жены, ночью приехали глава администрации, милиция и Роспотребнадзор. Милиционер начал угрожать: «Если не хотите, чтобы я силу применил, то давайте ведите к свиньям. Убирайте собаку, а то я ее пристрелю». Вот такой тон. Представитель Ростехнадзора еще говорит: «Радуйтесь еще, что они у вас не заразные, а то иначе пришлось бы все постройки разобрать».

Мужчина удивляется: у крупных производителей скот не забрали, а у частников – отняли все до последнего: «Логики никакой. По прямой тут свинокомплекс тысяч на двести голов. Там говорят, что четвертая степень защиты, а что за защита, непонятно. Для вируса защиты не существует. Там все нормально, а здесь заражение прошло».

Хозяйство Панасюков Василий Панасюк Хлев, где жили свиньи

Всего в Калиновском изъяли 123 свиньи. «Как только узнали, что диагноз подтвердился, перекрыли все дороги, установили посты ГАИ на въезде и выезде из поселка, машины проверялись, запрещено было вывозить мясо свиньи. При выезде поставили дезинфицирующие барьеры, проверяли машины», – говорит глава Калиновского сельского поселения Камышловского района Ольга Зверева. После изъятия животных, а также дезинфекции очага посты сняли, но карантин продолжает действовать.

При этом руками разводят и фермеры из соседних поселков. Они тоже считают, что идет конкурентная война с малым производителем: «Я бы не хотел кушать гадость с комплекса. Тот, кто кушал нормальную, свою свинину, тот не хочет такое есть. Но теперь я вынужден идти в магазин и брать мясо со свинокомплекса. А со временем мы привыкаем к такому мясу, едим».

Начальник ветеринарной станции Камышлова Михаил Булдаков пояснил «Новому Дню», что изъятие свиней не касается агрокомплексов, поскольку там предпринимаются меры безопасности, которые не позволяют распространиться инфекции.

При этом такие меры вовсе не гарантируют стопроцентной защиты. В начале октября очаг африканской чумы свиней обнаружили в Белгородской области в агрокомплексе, принадлежащем «Мираторгу», писала «Российская газета». «Несмотря на огромные финансовые вложения и контроль, исключить человеческий фактор невозможно, особенно когда этот вирус циркулирует вокруг так плотно», – пояснял «РГ» генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

В радиусе 20 км от камышловского очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». В ней из частных хозяйств изъято 500 голов.

Как сообщал «Новый День», в Камышловском районе 29 сентября в лесу (см. карта, очаг 2) было найдено 37 туш – исследование показало, что все животные погибли от африканской чумы свиней. При этом Михаил Булдаков рассказывает, что животные в лесу погибли за 5 дней до начала падежа в Калиновском, у фермера Савина: «Мы обнаружили очаг 29 числа. Путем вскрытия животных установлено, что дата смерти животных – примерно 7 дней назад, то есть 29 – минус 7 дней. Получается, они умерли раньше, чем обнаружили очаг в селе», – поясняет врач.

Карта очагов АЧС в Камышловском районе

Кто выбросил туши в лесу – неизвестно. При этом фермеры говорят, что такого числа свиней почти никто не держит. К тому же малые производители своих животных регистрируют в похозяйственных книгах, которые ведутся в каждом сельском поселении.

Добавим, очаги АЧС уже появились в Нижнем Тагиле, Ирбите, под Богдановичем.

Камышлов, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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