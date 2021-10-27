Росприроднадзор обнаружил нарушения на одном из самых крупных свинокомплексов Свердловской области

Уральское управление Росприроднадзора в ходе проверки нашло нарушения на одном из крупнейших свинокомплексов Среднего Урала. Это «Агрокомплекс Горноуральский», расположенный в одноименном поселке под Нижним Тагилом.

Нарушения обнаружены в статистической отчетности и в работах по размещению, обезвреживанию и утилизации отходов. Еще недочеты выявлены «при ведении производственного экологического контроля и инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», сообщает ведомство. Предприятию выписано предписание.

Напоминаем, что на Среднем Урале с конца сентября действует африканская чума свиней. Зараженное мясо обнаружено в Камышловском районе, в Ирбите, под Богдановичем, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

Нижний Тагил. Другие новости 27.10.21

Чтобы ребенок попал в дежурную группу детсада, с родителей попросят справки. / Матвиенко предложила сделать отдельный канал для скандальных телешоу. / «Первая в жизни прививка, и сразу от ковида»: антипрививочница вакцинируется, чтобы ходить в ТЦ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»