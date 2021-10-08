Африканская чума свиней обнаружилась в Ирбите – там ждут решения губернатора

Под Ирбитом на трасе возле села Анохинского на днях были обнаружены мертвые свиньи – одиннадцать трупов животных, об этом сообщил паблик «Инцидент Ирбит|ЧП». На место выезжали специалисты ветеринарной станции, которые отобрали пробы и утилизировали туши. «Результат пришел, подтвердилась африканская чума свиней. Пока ждем решения губернатора – необязательно будет введен режим ЧС, это может быть карантин или иные ограничительные мероприятия», – сказал «Новому Дню» руководитель Ирбитской ветстанции Антон Васьков.

На этой неделе ЧС была объявлена в Камышлове, Камышловском районе, Богдановиче, Сухом Логу и Пышме. У жителей, попавших в радиус «угрожаемых зон по африканской чуме свиней» изымают животных. Как пояснили «Новому Дню» в областном департаменте ветеринарии, в 20-километровой зоне от села Калиновского, где находится очаг заболевания, изъято 500 животных.

Как сообщал «Новый День», 30 сентября в лесу в Камышловском районе была обнаружена свалка мертвых свиней – всего 37 туш. 4 октября губернатор распорядился изъять из хозяйств угрожаемой зоны всех свиней любого пола и возраста.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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