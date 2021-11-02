В Нижнем Тагиле сняли карантин по африканской чуме свиней

В двух нижнетагильских исправительных колониях власти сняли карантин по АЧС. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Ввели карантин в середине октября. Зараженное мясо обнаружили в холодильных камерах. Входить на эту территорию разрешалось только персоналу, выполняющему производственные операции, и сотрудникам ветеринарной службы Свердловской области. Власти издавали распоряжение о выплате компенсации лицам, у которых было изъято зараженное мясо.

Как уже писал «Новый День», впервые зафиксировали африканскую чуму свиней 27 сентября. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

На следующий день в лесу под Камышловом нашли 37 мертвых животных. Причем, по словам начальника местной ветеринарной станции Михаила Булдакова, эти свиньи погибли первыми.

После стало известно, что в разных частях области, преимущественно в лесах, специалисты находят свалки туш умерших от АЧС животных, но никто не знает, кто их выбросил.

Вскоре были выявлены другие очаги – в Ирбите, под Богдановичем, в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. В конце октября зараженное мясо нашли в СИЗО-5 в Екатеринбурге.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

Нижний Тагил. Другие новости 02.11.21

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