«Выброс мертвых свиней в лес – практически биологический терроризм», – глава департамента ветеринарии о борьбе с АЧС

Глава департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин рассказал о мерах борьбы с АЧС в регионе.

«Ситуация в целом по области напряженная, потому что на сегодняшний день у нас выявились два очага: в исправительной колонии в Нижнем Тагиле, там содержали подсобные хозяйства со свиньями, и один на свалке недалеко от деревни Кондратьево. Там были обнаружены два трупа свиней, которые показали положительные результаты. Это Богдановический район. Этот случай свидетельствует о безответственности людей», – сообщил чиновник.

Первые случаи АЧС были выявлены более недели назад в Камышловском районе. Там 27 сентября в селе Калиновском пали три свиньи у местного фермера. Ветеринары исследовали туши и нашли геном вируса африканской чумы свиней.

А 30 сентября в лесу в Камышловском районе обнаружена свалка мертвых животных – всего 37 туш. По словам Евгения Трушкина, выброс животных в лес или в общедоступные места можно трактовать, как биологический терроризм: «Животные, которые умерли от африканской чумы свиней, даже трупы и продукты животноводства заразны в течение длительного времени. Также это уголовно наказуемо».

Если свиней выбрасывать на свалки или в лес, то эту заразу может подхватить дикий кабан, сообщают в департаменте ветеринарии. «Если мы получим очаг в природе, то это будет стационарно-неблагополучный пункт по африканской чуме свиней на долгие годы. А это ограничение на содержание и разведение свиней», – сказал Евгений Трушкин. По словам главы департамента, животные, которые попадали в угрожаемую зону [в радиусе 20 километров от очага], в ста процентах изъяты. Животные, которые попали в зону наблюдения [в радиусе 100 километров от очага], осматриваются ежедневно, у них отбираются пробы, сообщил глава Департамента ветеринарии.

Он также рассказал, что владельцам свиней будет выплачена компенсация в размере средней цены за килограмм живого веса. Сейчас проводится ценовая экспертиза, анализ рынка, рассказал Евгений Трушкин.

Также африканская чума свиней обнаружилась в Ирбите – там ждут решения губернатора.

Всего на этой неделе ЧС была объявлена в Камышлове, Камышловском районе, Богдановиче, Сухом Логу и Пышме.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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