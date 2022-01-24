Военные жестко ответили заму губернатора на обвинения в распространении чумы свиней

Военные отрицают свою причастность к распространению африканкой чумы свиней на Среднем Урале. Заявление штаб ЦВО сделал в ответ на сообщение первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. На пресс-конференции он рассказал, что источником возникновения АЧС стали пищевые отходы из столовых воинских частей в Камышлове и Ирбите.

«Удивлены, что в адрес воинских частей военного округа идут необоснованные обвинения, по сути, не подкрепленные ничем, кроме громких заявлений. Чтобы не выглядеть голословными, рекомендуем спикерам разбираться в деталях и использовать сведения из официальных источников. В очередной раз поясняем, что воинские части не могут являться источником вируса, так как на их территории нет подсобных хозяйств и, как следствие, переносчиков инфекции», – сообщает пресс-служба ЦВО.

Также в заявлении говорится, что поставляют мясо, готовят еду, собирают и утилизируют пищевые отходы не военные, а «сторонняя организация ООО «Парус».

«Согласно результатам исследования, проведенного в профильной лаборатории «Федерального центра охраны здоровья животных» во Владимирской области, в пробах мяса, отобранных в октябре 2021 года в столовых ООО «Парус» совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Свердловской области, возбудитель инфекции африканской чумы свиней не выявлен. О чем, уверены, спикер при подготовки своей пресс-конференции не мог не знать…» – говорят в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что история с АЧС началась в конце сентября. Первый очаг зафиксировали 27 числа. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

На следующий день в лесу под Камышловом нашли 37 мертвых животных. Потом оказалось, что кто-то выбрасывает туши свиней в разных частях области: на свалках, в лесах. «Новый День» составил карту всех зафиксированных очагов в Свердловской области.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо



Сейчас карантин по африканской чуме свиней сохраняется в поселке Двуреченске в 60 километрах от Екатеринбурга и на участке рядом с этим населенным пунктом.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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