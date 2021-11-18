Под Екатеринбургом из-за вспышки африканской чумы у фермеров начали изымать свиней

В поселке Двуреченске в 60 км от Екатеринбурга начали изымать свиней из-за вспышки АЧС. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Карантин в поселке ввели еще 7 ноября. Очаг – подсобное хозяйство местного фермера. Согласно приказу, в радиусе 15 километров от эпицентра ветеринары должны изъять все поголовье свиней. «Департаменту ветеринарии Свердловской области произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами – владельцами свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства», – говорится в указе.

Карантин будет длиться до 20 декабря. На это время в «угрожаемой зоне» в радиусе 15 километров запрещается ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины. Также под запретом реализация продуктов из свинины непромышленного изготовления и проведение сельскохозяйственных ярмарок и все виды охоты.

При этом животных не изымают с крупных свинокомплексов, потому что, по официальной информации, на больших фермах предпринимаются меры безопасности, которые не позволяют распространиться инфекции.

На начало ноября ветеринары изъяли у свердловчан 1000 свиней. «Новый День» составил карту всех зафиксированных очагов в Свердловской области.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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