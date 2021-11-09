Тысячи погибших животных и миллионы ущерба. Как Свердловская область переживает вспышку АЧС (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области продолжает распространяться африканская чума свиней. Накануне власти нашли очаг в Двуреченске – там введен карантин. А на прошедших выходных, по словам местных жителей, в Березовском городском округе в поселке Монетном сжигали трупы свиней. Как развивалась вспышка и как обстоят дела в настоящий момент – в материале «Нового Дня».

Первый очаг

Первый случай заражения ветеринары зафиксировали 26 сентября в селе Калиновском. Очаг – подсобное хозяйство фермера на улице Набережной, где погибли три свиньи. Предполагается, что источником инфекции стали пищевые отходы из столовой.

По информации Камышловской ветстанции, у мужчины изъяли 118 голов скота. Также изъяли 123 свиньи у жителей села. Животных усыпили и сожгли. Но через три дня после первого случая, 29 сентября, в лесу неподалеку от Калиновского нашли еще 37 туш. Начальник ветеринарной станции Камышлова Михаил Булдаков рассказал «Новому Дню», что, как показало вскрытие, животные, обнаруженные в лесу, погибли раньше, чем в селе Калиновском, – примерно 22 сентября. Кто вывез погибших животных в лес, до сих пор не установлено.

Фото: управление Россельхознадзора по Свердловской области

Сколько сейчас очагов

В октябре на юго-востоке и в центре Свердловской области специалисты стали находить свалки туш умерших от АЧС животных. Кто их выбрасывает – неизвестно.

Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 12 эпизоотических очагов.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

Возле каждого очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней» диаметром от 5 до 20 километров. В них животные изымаются, ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины в этих зонах приостановлен. Также под запретом реализация продуктов из свинины непромышленного изготовления и проведение сельскохозяйственных ярмарок и все виды охоты.

При этом животных не изымают с крупных свинокомплексов. По сообщению департамента ветеринарии Свердловской области, на больших фермах предпринимаются меры безопасности, которые не позволяют распространиться инфекции. На данный момент случаев заражения свиней на крупных свинокомплексах не зарегистрировано , сообщает ДИП.

При этом фермер Василий Мельниченко рассказал агентству, что пару лет назад на свинокомплексе «Уральский» в Камышловском районе уже гиб скот: «Их привезли к реке, свалили, а мы вылавливали».

Есть также участки, где свиньи не гибли, но ветеринары обнаружили зараженное мясо. Таких точек шесть, одна из них – в СИЗО №5 в Екатеринбурге. Там тоже вводится карантин. Продукты изымаются, владельцам выплачивается компенсация, но «угрожаемых зон» не создают.

Кто виноват

Власти упрекают владельцев подсобных хозяйств. Сначала некоторые фермеры кормили свиней необезвреженными отходами и занесли чуму. Владельцы, у которых идет падеж скота, боятся сообщать об этом, так как опасаются, что у них изымут и уничтожат все стадо, поэтому выбрасывают погибших животных тайно, что способствует распространению заболевания. Частники винят крупных производителей, которым эта вспышка только на руку, поскольку у малых поголовье полностью уничтожено, а это более тысячи голов. Большие же свинокомплексы остались неприкосновенными.

АЧС в уральских селах. Фермеры подозревают заговор

Какой ущерб понесли частники

На начало ноября власти изъяли у фермеров 988 свиней, сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики.

Глава департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин рассказал, что владельцам свиней будет выплачена компенсация в размере средней цены за килограмм живого веса. Сейчас проводится ценовая экспертиза, анализ рынка.

По словам же частников, им обещали 90 рублей за килограмм живого веса. Владелец подсобного хозяйства Василий Панасюк, пострадавший от вспышки АЧС, пояснил агентству, что это очень низкая цена. «Я двух поросят купил за 7 тысяч, тогда они весили еще 7 килограмм. А перед изъятием они весили по 60 кг. Мы с женой получим около 10 тысяч рублей, а раньше 5 семей мы обеспечивали свиной продукцией – это 15 человек. Сейчас за год на свинину мы явно больше потратим».

Для справки. По информации Россельхознадзора, африканская чума свиней появилась в России в 2007 году. Для человека она опасности не представляет, но летальность скота почти 100%. Переболевшие животные становятся пожизненными вирусоносителями.

«Передача возбудителя осуществляется путем непосредственного контакта свиньи, дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, при контакте с контаминированными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортные и технические средства», – говорится на сайте ведомства.

Также инфекция может попасть в организм через использование в качестве корма необезвреженных столовых отходов. Переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, контактировавшие с больными свиньями.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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