«Обещанного три года ждут»: фермерам на Среднем Урале до сих пор не начали выплачивать компенсацию за изъятых из-за африканской чумы свиней

Власти Свердловской области все еще не начали выплачивать компенсацию фермерам, у которых изъяли свиней из-за африканской чумы свиней. Об этом «Новому Дню» рассказали жители села Калиновское под Камышловом.

«Компенсацию не выплатили еще, обещанного три года ждут, как говорится. Но, как бы там ни было, пообещали две недели назад, что к Новому году выплатят. Супруга ездила в медлечебницу местную. Там сказали, что губернатор приказал выплатить до Нового года. Время еще есть», – рассказал «Новому Дню» житель села Калиновского Василий Панасюк. Это же нам подтвердила жительница села Наталья, которая тоже держала свиней.

В департаменте информационной политики Свердловской области тоже заверили , что «до конца этого года свердловские сельхозтоваропроизводители и частные подворья, пострадавшие от африканской чумы свиней, получат компенсационные выплаты». На эти цели губернатор Евгений Куйвашев выделил 13 миллионов рублей.

«Оценка стоимости определена Уральским региональным центром судебной экспертизы по результатам проведения товароведческого исследования. Средняя стоимость одного килограмма живого веса домашней свиньи определена в размере 148,05 рубля, свинины в тушах – 263,16 рубля, в полутушах – 267,21 рубля. Окончательная стоимость за килограмм по каждому хозяйству будет зависеть от даты изъятия животного или продукции», – подчеркнул директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

По информации ДИПа, они получили 97 заявлений на получение компенсации от владельцев личных подсобных хозяйств, одно – от крестьянско-фермерского хозяйства. На сегодняшний день общий вес изъятых свиней составил 85 тонн, продукции – 1,6 тонн.

«Новый День» ранее подробно писал, как развивалась вспышка, и кого винят фермеры. Вы также можете посмотреть карту всех очагов по африканской чуме свиней в Свердловской области.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

Напомним, впервые в области зафиксировали АЧС 27 сентября. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. Предполагается, что источником инфекции стали пищевые отходы. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

На следующий день в лесу под Камышловом нашли 37 мертвых животных. Причем, по словам начальника местной ветеринарной станции Михаила Булдакова, эти свиньи погибли первыми.

Потом оказалось, что кто-то выбрасывает туши мертвых свиней в разных частях области: на свалках, в лесах. Расследованием занимаются правоохранительные органы.

Коснулась вспышка АЧС и Екатеринбурга, здесь зараженное мясо нашли на территории СИЗО-5.



На конец ноября ветеринары изъяли у жителей 1784 свиней.

Последний случай обнаружения опасного мяса зафиксирован 8 декабря. Зараженную свинину нашли в холодильной камере в «Ленте» в Первоуральске.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»