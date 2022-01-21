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Пятница, 21 января 2022, 09:49 мск

Новости Екатеринбург

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В распространении африканской чумы свиней виноваты военные и ГУФСИН

Свердловские власти нашли виновных в распространении чумы свиней. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

«Было 11 очагов, по нашим данным, источник заражения, откуда все пошло – это пищевые отходы. Первое – это учреждения ГУФСИН в Нижнем Тагиле, но там удалось локализовать, а в Камышлове, откуда все дальше пошло, и в Ирбите – это пищевые отходы военной части», – сообщил чиновник.

История с АЧС началась в конце сентября. Первый очаг зафиксировали 27 числа. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. Предполагалось, что источником инфекции стали пищевые отходы. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

На следующий день в лесу под Камышловом нашли 37 мертвых животных. Потом оказалось, что кто-то выбрасывает туши мертвых свиней в разных частях области: на свалках, в лесах.

По данным на конец ноября ветеринары изъяли у жителей 1784 свиней. На выплату компенсаций губернатор Евгений Куйвашев выделил 13 миллионов рублей.Сейчас карантин по африканской чуме свиней сохраняется в поселке Двуреченске в 60 километрах от Екатеринбурга и на участке рядом с этим населенным пунктом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Никита Кондрашин

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