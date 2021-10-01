На Урале действует очаг африканской чумы свиней. В лесу нашли 37 мертвых животных (ФОТО)

В лесу в Камышловском районе ветеринарные врачи обнаружили свалку мертвых свиней – всего 37 туш. Специалисты взяли пробы, которые были направлены для исследования в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию. Установлено, что причиной падежа стала африканская чума свиней. Для подтверждения диагноза пробы перенаправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный центр охраны здоровья животных) во Владимир.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, свалка была обнаружена 30 сентября, но все началось на несколько дней раньше. 27 сентября пали три свиньи у местного фермера на улице Набережной в селе Калиновском. Установлено, что хозяин кормил их объедками из столовой военной части. Ветеринары исследовали туши и нашли геном вируса африканской чумы свиней. 28 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил на территории хозяйства карантин. В радиусе 20 км от него установлена угрожаемая зона. Ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины в этой зоне приостановлен.

Пресс-секретарь управления Наталья Сайфулллина рассказала «Новому Дню», что сейчас ведется учет свиней, также устанавливается, куда могла поставляться продукция из эпизоотического очага. «Вместе с департаментом ветеринарии предпринимаем все меры, чтобы вирус не распространился», – сказала она. Кроме трех животных, умерших в личном хозяйстве, и 37, найденных в лесу, о других случаях падежа пока информации нет. Ожидается, что проверочные мероприятия займут какое-то время.

Специалисты МЧС, сотрудники полиции, ветеринарные врачи и сотрудники Россельхознадзора проводят подворовой обход и учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону. В селе временно введён пропускной режим.

Камышлов, Елена Владимирова

Камышлов. Другие новости 01.10.21

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