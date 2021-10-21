О разбросанных по лесам тушах свиней, зараженных африканской чумой, доложат генпрокурору РФ

О ситуации с африканской чумой свиней в Свердловской области расскажут генеральному прокурору России Игорю Краснову. В регионе опасаются, что без его помощи справиться с проблемой не удастся.

Как пояснил «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов, сложность заключается в том, что в разных частях области, преимущественно в лесах, специалисты находят свалки туш умерших от АЧС животных, но никто не знает, кто их выбросил. «Мы готовим обращение в Генпрокуратуру, чтобы наши правоохранительные органы более расторопно занимались этими вредителями. Обращение согласовано с председателем комитета заксо Копытовым и министром АПК. Сейчас приеду в Госдуму, подпишу. Оперативно мы не отреагировали, к сожалению, теперь вот по хвостам бьем», – посетовал депутат.

Он добавил, что фермеры и владельцы подсобных хозяйств, у которых идет падеж скота, зачастую боятся сообщать об этом, так как опасаются, что у них изымут и уничтожат все стадо, и поэтому выбрасывают погибших животных тайно, что может привести к распространению вируса на всю область. «Надо ужесточить ответственность за это. Мы должны понимать, что местечковые интересы могут привести к глобальным трагедиям», – отметил Максим Иванов. Чтобы избежать подобных случаев в будущем, в Госдуму внесли законопроект, где предлагается ввести на территории страны учет всего поголовья домашнего скота, а в перспективе – его чипирование. В случае повторения подобных ситуаций это позволит оперативно устанавливать, кому принадлежали животные.

Сейчас в Свердловской области выявлено уже 9 эпизоотических очагов, в том числе в Камышловском районе, Богдановиче, Ирбитском районе, Нижнем Тагиле, ЗАТО «Свободный». В личных подсобных и фермерских хозяйствах изымаются свиньи и продукты переработки свинины. По мнению депутата заксо Вячеслава Вегнера, очагов может быть намного больше, и если их оперативно не выявить и не ликвидировать, заболевание распространится. А если инфекцию от выброшенных туш подхватят дикие кабаны в лесах, «полыхнет» по всему УрФО.

При этом, как рассказал «Новому Дню» начальник ветеринарной станции Камышлова Михаил Булдаков, первые домашние свиньи погибли от АЧС почти месяц назад. «Мы обнаружили очаг (свалку погибших свиней, – прим. ред.) 29-го числа. Путем вскрытия животных установлено, что дата смерти животных – примерно 7 дней назад, то есть примерно 22 числа», – сообщил он.

Как уже сообщал «Новый День», все началось с того, что 27 сентября пали три свиньи в подсобном хозяйстве жителя села Калиновского Камышловского района. Установлено, что он кормил их объедками из столовой военной части. Ветеринары исследовали туши и нашли геном вируса АЧС. 28 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил на территории хозяйства карантин. В радиусе 20 км от камышловского очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». В ней из частных хозяйств изъято 500 голов. На следующий день в лесу нашли 37 мертвых животных. Вскоре были выявлены другие очаги – в Нижнем Тагиле, Ирбите, под Богдановичем. Там тоже объявлен карантин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

Прокуратура начала проверку в связи со взрывом в котельной на Гурзуфской. / В Екатеринбурге отменяют массовые мероприятия в ноябре. / Два человека погибли в ДТП под Уватом – из-за трагедии даже частично перекрывали федеральную трассу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»