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Четверг, 2 декабря 2021, 14:09 мск

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В Кольцово приземлился самолет со свиньями из Дании (ФОТО)

Фото со страницы аэропорта Кольцово в инстаграме

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился рейс из Дании – самолетом из города Баллеруп прибыли 200 свиней. Их общий вес – 15 тонн. Все свиньи уже отправились на местные свинофермы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в нескольких муниципальных образованиях Свердловской области действует режим ЧС, введенный в связи с распространением африканской чумы свиней. В лесах неподалеку от городов и поселков нашли несколько свалок мертвых животных, зараженных АЧС. После у частных фермеров стали забирать животных, многие свиноводы до сих пор не получили компенсации. При этом крупных свиноферм ситуация не коснулась.

Чума свиней в уральских селах

Екатеринбург, Елена Сычева

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